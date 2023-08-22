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  4. Son dakika: İsmail Kartal'ın istediği oldu! Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a getiriyor

Son dakika: İsmail Kartal'ın istediği oldu! Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a getiriyor

22.08.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Listenin başında yer alan Dominik Livakovic ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyi Çarşamba günü İstanbul'a getiriyor. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği yıldız oyuncu için kulübüne 10 milyon euro bonservis ücreti ödenecek.

Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Dinamo Zagreb
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe uzun haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

10 MİLYON EURO'YA İŞ BİTTİ

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Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. 4 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler yıldız oyuncuyu Çarşamba günü İstanbul'a getirecek.

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR

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Livakovic'in takıma katılmasının ardından forma giyme şansı kalmayacak Altay Bayındır'ın ise takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'dan teklif alan milli kalecinin şimdiden görüşmelere başladığı öğrenildi.

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