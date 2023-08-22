Son dakika: İsmail Kartal'ın istediği oldu! Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a getiriyor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe uzun haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.
Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. 4 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler yıldız oyuncuyu Çarşamba günü İstanbul'a getirecek.
Livakovic'in takıma katılmasının ardından forma giyme şansı kalmayacak Altay Bayındır'ın ise takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'dan teklif alan milli kalecinin şimdiden görüşmelere başladığı öğrenildi.