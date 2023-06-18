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Son dakika: İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı! Fenerbahçe iddiaları sonrasında 'kum saati' emojisi...

18.06.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 'Yeni hoca Türk olacak' açıklamasını yaparak camiayı heyecanlandırmıştı. Gündeme gelen adaylar arasında yer alan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden ancak sezonu Ziraat Türkiye Kupası'yla kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı. Sarı - lacivertli taraftarlar, Portekizli çalıştırıcının gidişi sonrasında takımın başına hangi hocanın geçeceğini merakla beklemeye başladı.

ALİ KOÇ: 'YENİ HOCA TÜRK OLACAK'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla ilk mesajı vermişti.

Ali Koç, 'Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Yeni hoca Türk olacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından gündeme İsmail Kartal, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın isimleri gelmişti.

OĞLU, FİTİLİ ATEŞLEDİ

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Adaylar arasında yer alan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Instagram'dan yaptığı paylaşımla anlaşmanın fitilini ateşledi.

'KUM SAATİ' EMOJİSİ

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İsmail Kartal'ın 'Babalar Günü'nü kutlayan Emre Kartal, paylaşımında 'kum saati' emojisini kullanarak mesaj verdi.

Sosyal medyadaki Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımın ardından yeni teknik direktörün İsmail Kartal olacağına dair yorumlarda bulundular.


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