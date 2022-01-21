Son dakika: İsmail Kartal, Mesut Özil'e ne dedi? İşte dünyaca ünlü yıldızın kalbine dokunan o sözler

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbolcuları kenetlemek ve takım ruhunu kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor. Deneyimli hoca özellikle Mesut Özil ve İrfan Can gibi yıldız futbolcularla özel olarak görüşerek takım için ne kadar önemli olduklarını onlara hatırlatıyor. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, İsmail Kartal'ın yıldız futbolcularla yaptığı görüşmeyi açıkladı.

"MESUT ÖZİL'İ TAKIM OYUNCUSU OLMAYA İKNA ETTİ"

Gürcan Bilgiç, "İsmail Kartal, Mesut Özil'i de takım oyuncusu olmaya ikna etti. Sarı-lacivertli teknik adam, yıldız futbolcuyla yaptığı bire bir görüşmede 'Hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliği için buradayız. Bu bilinçle birbirimize destek olacağız' dedi." ifadelerini kullandı.

"SAYGI GÖSTEREN BİR YILDIZ OLARAK KULÜBEDE OTURUYOR"

Bilgiç ayrıca, Altay maçına yedek kulübesinde başlayan Mesut Özil'e ilişkin, "Hoca, bu kez Mesut'a bu maçta oynamayacağını söylüyor, nedenlerini açıklıyor ve kaptan olarak takımı sahiplenmesini belirtiyor. O da saygı gören bir yıldız olarak kulübede oturuyor. Eğer Fenerbahçe'nin performansı, topa sahip olan büyük takım görünümüne geri dönerse, takım içinden başka kahramanlar da çıkarır." dedi.

