Son dakika: Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Deneyimli teknik direktör ayağının tozuyla kadroda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

TAKIM ARKADAŞLARINA LİDERLİK YAPACAK

Sabah'ın haberine göre, Vitor Pereira döneminde gözden çıkarılan Luiz Gustavo'yu tekrar ilk 11'e yerleştirmeyi planlayan İsmail Kartal'ın Brezilyalı futbolcudan beklentisi büyük. Takım arkadaşlarına saha içinde liderlik edecek deneyimli orta saha, orta sahanın değişilmez ismi olacak.

İRFAN CAN VE MESUT ÖZİL'DEN TAM VERİM ALACAK

Öte yandan İsmail Kartal'ın sisteminde, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'in de önemli bir yeri olacak. Deneyimli çalıştırıcı takımın sistemini iki futbolcudan da tam verim almak üzerine kurgulayacak.



