SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Son dakika: Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

14.01.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası görevi devralan İsmail Kartal, kadroda ciddi değişikliklere gidiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Portekizli hocanın gözden çıkardığı ve performansıyla taraftardan eleştiri alan Luiz Gustavo'yu yeniden ilk 11'in değişilmez parçası yapacak. İsmail Kartal, takımın lideri olarak gördüğü Brezilyalı futbolcudan arkadaşlarına saha içinde önderlik etmesini isteyecek.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Deneyimli teknik direktör ayağının tozuyla kadroda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

TAKIM ARKADAŞLARINA LİDERLİK YAPACAK

Sabah'ın haberine göre, Vitor Pereira döneminde gözden çıkarılan Luiz Gustavo'yu tekrar ilk 11'e yerleştirmeyi planlayan İsmail Kartal'ın Brezilyalı futbolcudan beklentisi büyük. Takım arkadaşlarına saha içinde liderlik edecek deneyimli orta saha, orta sahanın değişilmez ismi olacak.

luiz-gustavo

İRFAN CAN VE MESUT ÖZİL'DEN TAM VERİM ALACAK

Öte yandan İsmail Kartal'ın sisteminde, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'in de önemli bir yeri olacak. Deneyimli çalıştırıcı takımın sistemini iki futbolcudan da tam verim almak üzerine kurgulayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Acun Ilıcalı'dan olay Emre Belözoğlu itirafı! Faturayı Fenerbahçe taraftarına kesti Acun Ilıcalı'dan olay Emre Belözoğlu itirafı! Faturayı Fenerbahçe taraftarına kesti
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

Emekli ve memur zam farkını ne zaman alacak? Açıklandı

Emekli ve memur zam farkını ne zaman alacak? Açıklandı

Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! Tüm dünyaya mesaj gönderdiler...

Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! Tüm dünyaya mesaj gönderdiler...

Ümit Karan'dan Fatih Terim yorumu: 'Stadyumda çok ilginç bir şey gördüm...'

Ümit Karan'dan Fatih Terim yorumu: 'Stadyumda çok ilginç bir şey gördüm...'

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Taraftarlar havaalanına akın edecek! Nani geri dönüyor

Taraftarlar havaalanına akın edecek! Nani geri dönüyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.