SON DAKİKA: İsmi Beşiktaş ile de anılıyordu! Bright Osayi-Samuel Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den ayrılan ve ismi bir süre Beşiktaş ile de ciddi şekilde anılan Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi resmen belli oldu.

İngiliz ekibininin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada transfer, "Sabahın erken saatlerinde yeni bir imza." sözleri ile duyuruldu.

3 YILLIK İMZA

Birmingham City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Birmingham City, Bright Osayi Samuel'in transferini onaylamaktan mutluluk duyuyor. 27 yaşındaki oyuncu, Türk takımı Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Maviler'e katıldı ve 2028 yazına kadar sürecek üç yıllık bir anlaşma için kağıt üzerine kalem koydu.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTI...

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak üzere olduğu Osayi Samuel’in transferi, futbolcunun babasının devreye girerek ek taleplerde bulunması nedeniyle son anda iptal olmuştu.

126 MAÇA ÇIKTI

Osayi-Samuel şimdi A Takımının Portekiz'deki sezon öncesi kampı öncesinde yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Nijeryalı oyuncu ocak 2021'den bu yana Fenerbahçe forması giyiyordu ve Türk ekibinde 126 maça çıktı. Bek, kanat beki ve kanat oyuncusu olarak görev yapabilen Osayi-Samuel'in UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi tecrübesi de bulunuyor."