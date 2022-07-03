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Son dakika: İspanyollar duyurdu! İşte Marcao'nun sözleşme detayları

03.07.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem transfer... Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karakaş ile kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılı ekipte takıma yeni katılacak isimler için de kaynak oluşturulmak isterken, ismi Sevilla ile anılan Marcao'ya dair İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: İspanyollar duyurdu! İşte Marcao'nun sözleşme detayları
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarına yeni hocası Okan Buruk yönetiminde hız kesmeden devam eden Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karakaş hamlelerinin ardından transferde adından söz ettirmeyi başardı. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da takımdan gönderilecek isimler de merak edilirken, gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Marcao için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İSPANYA'DA MANŞETLERDE!

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İsmi özellikle İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile anılan Brezilyalı oyuncuyu Estadio Deportivo manşetine taşıdı.

Estadio Deportivo'da yer alan haberde, Sevilla'nın, Galatasaray ile halen anlaşma zemini aradığı aktarıldı. Endülüs ekibinde Diego Carlos'un Aston Villa'ya transfer olmasının ardından Brezilyalı futbolcunun savunmadaki boşluğu doldurması için sportif direktör Monchi ve teknik direktör Julen Lopetegui seçildiği belirtildi.

ANLAŞMA 5 YILLIK!

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Marcao'nun, Sevilla ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı hatırlatılırken, 26 yaşındaki futbolcunun özel izin aldığı ve Galatasaray'ın kampına katılmayıp, Brezilya'da çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR!

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Galatasaray'ın, 2018-2019 ara transfer döneminde Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ve şu ana kadar sarı-kırmızılılar ise 141 resmi maçta forma giyen Marcao'nun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.


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