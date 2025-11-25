SPOR

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlattı

Saran Holding’e bağlı olan ve lisansının iptaliyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Tuttur şans oyunu platformunda kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar üzerine yetkililer tarafından re’sen bir soruşturma başlatıldı.

Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuttur'un internet sitesinin kullanıcılarının üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAYITLI KULLANICILARIN ÜYELİK BİLGİLERİNE MÜDAHALE İDDİASI"

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

"YERİNDE İNCELEME YAPILMAKTADIR"

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."

