Osimhen'den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ilk tepki! Haberi alınca dünyası başına yıkıldı... Telefonuna sarıldı, o mesajı attı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu Süper Kupa finalinde forma giyemeyen ve aklı İstanbul'da kalan Victor Osimhen, maç sonucunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

GALİBİYET SEVİNCİNE KATILMADI

Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Galibiyet sonrası Galatasaray'ın yenildiğini duyan Osimhen, takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmedi ve direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

TELEFONUNA SARILDI!

Osimhen'in, moralinin oldukça bozulduğu öğrenildi. Takımını bu kritik maçta yalnız bırakmanın üzüntüsünü yaşayan süper star, hemen telefonuna sarıldı. Takım kaptanları ve arkadaşlarıyla iletişime geçen Osimhen'in, "Orada olup savaşamadığım için çok üzgünüm. Bu kupa gitti ama önümüzde kazanılacak bir şampiyonluk var. Başınızı dik tutun, ligde bunu telafi edeceğiz" diyerek takım arkadaşlarına moral aşıladığı belirtildi.

Yıldız oyuncunun yokluğu derbide derinden hissedilirken, Osimhen'in dönüşü şimdiden dört gözle bekleniyor.