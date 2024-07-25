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SON DAKİKA: İstanbul'da gol yağmuru! Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.07.2024 22:35
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Son dakika... UEFA Konferans Ligi 2. ön elem turu mücadelesinde Başakşehir San Marino ekibi La Fiorita karşı karşıya geçti. Mücadele temsilcimizin 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

SON DAKİKA: İstanbul'da gol yağmuru! Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz RAMS Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita karşı karşıya geçti.

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7 GOLLÜ GALİBİYET

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede tam 7 gol kaydedilirken, temsilcimiz rakibini 6-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın golleri 5' Berkay Özcan, 13' Davidson, 29' ve 49' Figueiredo, 43' Kemen, 72' Piatek, 58' Greco'dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir turu büyük oranda cebine koymayı başardı.

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

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Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak. Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Başakşehir son dakika konferans ligi
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