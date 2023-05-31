Son dakika: İşte Galatasaray'ın Mauro Icardi için PSG'ye ödeyeceği bonservis! Şampiyonluk hediyesi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'da elde edilen zaferin başrolü Mauro Icardi olmuştu.

SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI

Sarı - kırmızılılar, Arjantinli yıldızı sezon başında Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den kiralamıştı. Gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan Arjantinli yıldızın geleceği merak ediliyordu.

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"

Ankaragücü maçı sonrasında "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Fenerbahçe derbisi var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." ifadelerini kullanan golcü oyuncu için Fransız basınından flaş bir haber gündeme geldi.

ÖDENECEK OLAN BONSERVİS...

Le Parisien'in iddiasına göre PSG ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis belli oldu.

Haberde; sarı - kırmızılıların 10 milyon euro ödeyerek transferi bitireceği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 22 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.



