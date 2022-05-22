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Son dakika: İtalya Ligi Serie A'da şampiyon Milan!

22.05.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Serie A'da Milan ve Inter arasındaki şampiyonluk yarışı son buldu! Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, şampiyon oldu.

Son dakika: İtalya Ligi Serie A'da şampiyon Milan!

İtalya Serie A'nın 38'inci ve son haftasında şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Sassuolo sahasında Milan'ı konuk etti.

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17 ve 32'nci dakikalarda Giroud ile 36'ncı dakikada Kessie'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı.

11 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

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Stefano Pioli'nin öğrencileri toplamda 18'inci şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık aranın ardından tekrardan mutlu sona ulaştı.

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