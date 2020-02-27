MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika! Jackie Chan'den koronavirüs açıklaması! 'Güvendeyim'

Son dakika! Jackie Chan'den koronavirüs açıklaması! 'Güvendeyim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle karantina altına alındığı söylenen ünlü oyuncu Jackie Chan bu iddiaları yalanladı. Jackie Chan açıklamasında iyi olduğunu söyledi.

Son dakika! Jackie Chan'den koronavirüs açıklaması! 'Güvendeyim'

Katıldığı bir ortamda Corona virüs teşhisi konulan bir kişinin olmasından dolayı karantinaya alındığı öne sürülen Jackie Chan için açıklama geldi. Koronavirüs'e karşı panzehir geliştiren kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan’in binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa yakalandığı Asya'da yayın yapan bazı medya kuruluşları tarafından öne sürülmüştü.

Yıldız isimle ilgili açıklama yapan yetkililer “Jackie Chan, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte Hong Kong’ta katıldığı bir partide hastalığa yakalandı ve karantina altına alındı” iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

1582806710017-jackie-chan-aciklama

Jackie Chan, bu haberler üzerine bugün Instagram’dan bir açıklama yaptı. Sağlığının yerinde olduğunu, Koronavirüs'e yakalanmadığını açıklayan 65 yaşındaki yıldız, “Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz''Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz'
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jackie Chan, Jackie Chan korona,

En Çok Okunan Haberler

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

İYİ Parti'den HDP'nin çağrısına yanıt geldi

İYİ Parti'den HDP'nin çağrısına yanıt geldi

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Aynada kendini görmelisin'

'Aynada kendini görmelisin'

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesrin Cavadzade’den manidar not

Nesrin Cavadzade’den manidar not

Şahan Gökbakar Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti

İfşa edip Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti

Tuba Ünsal'dan koronavirüs (coronavirüs) paylaşımı: Millette acayip bir panik var!

Uçağa binerken paylaştı! 'Millette acayip bir panik var'

Birce Akalay: Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz

'Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz'

Ece Erken kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'

Kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'

Britney Spears, dans ederken ayağını kırdı

Dans ederken ayağını kırdı! O anları paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.