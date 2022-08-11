SON DAKİKA: Jesus biletini kesti, Almanlar ilk teklifini yaptı! Yıldız isim ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor karşısında alınan 3-3'lük beraberlikle start veren Fenerbahçe'de kadroya yapılan 10 takviyeye rağmen transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekipte takıma katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de vedalaşılmaya hazırlanırken, o isme flaş bir talip çıktı.

JESUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!

Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırısı Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Marcel Tisserand'a Almanya'dan talip çıktı. Bundesliga'ya yükselen Bochum, savunmada yaşadığı sıkıntıları giderebilmek adına, daha önce Almanya'da FC Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand'ı gündemine aldı.

İlk hafta sahasında Mainz'e 2-1 kaybeden Bochum'un savunma hattı için transfer hamlesinde harekete geçtiği, Fenerbahçeli Tisserand'ı bir numaralı aday olduğu ortaya çıktı.

'EKONOMİK OLARAK ZORLAR'

Alman basını, Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle takımada kalma ihtimali olmayan Tisserand için Bochum'un ekonomik olarak zorlanacağını öne sürdü.

ALMANYA'DAN TEKLİFLER VAR!

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'ya transfer ettiği Tisserand için Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif olduğu, bu teklifin Borussia Mönchengladbach'tan gelmiş olabileceği vurgulandı.

İNDİRİM TALEBİ!

Öte yandan Bochum için Marcel Tisserand'ın 1,5 milyon euroluk maaşının da yüksek olduğu, Demokratik Kongolu savunma oyuncusunun transfer olmak için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi.

Bu arada 2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kongolu futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



