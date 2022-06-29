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  4. Son dakika: Jesus'un kararı taraftarı ikiye böldü! "Takıma zarar veriyor"

Son dakika: Jesus'un kararı taraftarı ikiye böldü! "Takıma zarar veriyor"

29.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kupaya uzanmak isterken sezonu en erken takımlardan biri oldu. Sezona bambaşka bir kadro ve anlayış ile başlayacak olan Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinin ardından Emre Mor ile de prensip anlaşmasına vardığını duyururken tecrübeli hoca Jesus'un beklenmedik bir karara imza attığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika: Jesus'un kararı taraftarı ikiye böldü! "Takıma zarar veriyor"
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona tecrübeli hocası Jorge Jesus ile start vermeye hazırlanan Fenerbahçe'de, hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Transferde de oldukça atak bir görüntü sergileyen Sarı-Lacivertli ekip, şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, gerçekleştirilen iki hazırlık maçının ardından takıma ilk dokunuşlarını yapmaya hazırlanıyor.

Geldiği günden bu yana nasıl bir diziliş tercih edeceği ve takımdaki oyuncuların rollerinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu olan Portekizli çalıştırıcının takımın en eski isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu için flaş bir karar aldığı ortaya çıktı.

JESUS KARARINI VERDİ!

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Milliyet'in haberine göre; Hollanda'da top koşturduğu dönemde orta sahada yaratıcı oyuncu pozisyonunda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu daha sonraları kanatlarda forma giymişti. Geçtiğimiz sezona kadar Fenerbahçe'de de ofansif kanat görevini üstlenen Kadıoğlu için tecrübeli hocanın mevki değişikliği kararı aldığı öğrenildi.

Pereira döneminde tercih edilen 3'lü savunma sisteminde savunma yönüyle ön plana çıkan Kadıoğlu'dan, İsmail Kartal da aynı şekilde yararlanmayı denemiş ve genç oyuncu sol bekte forma giymişti. Kendisini bu bölgede oldukça geliştiren Kadıoğlu, perofrmansıyla milli takıma kadar da yükselmeyi başarmıştı.

MEVKİ DEĞİŞİKLİĞİ...

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Yeni hoca Jesus'un aldığı karar neticesinde önümüzdeki sezon bambaşka bir Ferdi Kadıoğlu'nun izlenmesi gündemde. Sarı-Lacivertli ekip sol bek bölgesi için arayışlarına devam ederken, bu bölge için yeni bir ismin katılması neticesinde Ferdi yeni sezonda ofansif yönüyle sahada yer alacak. Sarı-Lacivertli ekibe ilk gelişinden bu yana ön bölgede yaratıcılık sağlamayı amaçladığını ifade eden Jesus, Ferdi'nin hızı ve kıvraklığıyla istediği oyun karakterini en iyi gösterebilecek isimlerin başında geldiğini düşünüyor.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ!

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Ayrıca Jesus ve ekibinin geldiği günden bu yana gerek antrenmanlarda, gerekse antrenman sonrası yaptıkları analiz ve raporlamalarda 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu için oldukça olumlu görüşler bildirdiği, oyuncunun A Milli Takım maçlarındaki performanslarının derinlemesine incelendiği belirtildi.

Jesus'un bu kararının yankıları Sarı-Lacivertli taraftarlarca da yoğun şekilde tartışılırken kimi Fenerbahçeliler "Böyle bir şey yaparsa süper olur, bu adamdan bek olmaz. İlerde daha etkili olacaktır." derken, bazı taraftarlar Jesus'un bu hamlesinin takıma zarar vereceğini savundu.


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