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SON DAKİKA | Joao Pereira'dan ayrılık mesajı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.01.2021 13:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira, Twitter'dan yayınladığı mesajla bordo-mavili kulübe veda etti.

SON DAKİKA | Joao Pereira'dan ayrılık mesajı

Trabzonspor'un 36 yaşındaki Portekizli sağ beki Joao Pereira veda açıklaması yayınladı. Deneyimli futbolcunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Joao Pereira bu sezon Trabzonspor formasını 7 kez giydi.

Joao Pereira'nın Twitter'dan paylaştığı veda açıklaması şu şekilde:

''Tam 4 yıl önce bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak.''

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