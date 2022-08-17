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SON DAKİKA: Jorge Jesus Fenerbahçe Avusturya Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu! İşte Jesus'un o sözleri...

17.08.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "İyi bir maç çıkartabilmek için iyi şekilde hazırlandık. İstanbul'daki maç öncesinde iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullanan Portekizli, iddialı konuştu. İşte o sözler...

SON DAKİKA: Jorge Jesus Fenerbahçe Avusturya Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu! İşte Jesus'un o sözleri...
Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Austira Wien'in konuğu olacak. Yarın TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan Gustavo Henrique basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir sonuç alarak İstanbul'a dönmek istediklerini belirten Jorge Jesus, "Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimiz Slovacko takımından daha güçlü. Wien, Avrupa'da prestiji olan bir takım. Yarın muhakkak bize zorluklar çıkartmaya çalışacaklardır. Ancak bizler de iyi bir maç çıkartabilmek için iyi şekilde hazırlandık. İstanbul'daki maç öncesinde iyi bir sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

KADRO TERCİHİ...

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Alioski, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın durumları hakkında da konuşan Jesus, "Tabii ki fiziksel olarak çok iyi durumdalar diyemem. Bu da çok normal. Alioski bu sezon hiç resmi maç oynadı. İrfan Can ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. Maçın yoğunluğunu çıkartacak fiziksel durumda olmamaları normal. Hazırlık sürecindeki antrenmanların çoğunda yer alamadıkları için lig ve Avrupa maçları onların fiziksel durumlarını tekrardan kazanmaları için bir fırsat. Bunun bir risk olduğunu biliyoruz ancak başka şansımız da yok" diye konuştu.

"FENERBAHÇE HAK ETTİĞİ YERLERDE DEĞİL"

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Sarı-lacivertli ekibin son yıllarda Avrupa sıralamasında hak ettiği yerin altında olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacak. Bizim rakip kim olursa olsun kazanma amacımız var. Bunun için sahaya çıkıyoruz. Wien maçından bağımsız olarak söylüyorum bunu. İki takımın Avrupa'daki sıralamasına baktığınız zaman çok aşağılarda olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'de son yıllarda sıralamada hak ettiği yerlerde değil. Bizim amacımız gruplara kalmak. Bu iki aşamalı bir maç. Yarın ilk maç, iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

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Hücum anlamında daha iyi olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Jesus, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe ligde henüz 2 maç oynadı. Sezonun henüz çok başındayız. Birlikte çalışmaya başlayalı 8 hafta oldu. O yüzden istediğimiz seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var. Zamanla gelişecektir. Daha güçlü olacaktır. Belirttiğiniz gibi ilk maçlarda çok gol attık. Ofansif olarak daha iyi olmak için çok çalışıyoruz."

"3 GÜNDE BİR MAÇ YAPAN TAKIMLARIN..."

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Kadrolarında yarınki maçta değişiklik yapacak imkanın olduğunu ifade eden Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:

"3 günde bir maç yapan takımların muhakkak ilk 11'lerini değiştirmesi gerekiyor. Fenerbahçe için de bu durum geçerli olacak. Çünkü 2 maç arasında oyuncuların toparlanması için yeterli süre olmuyor. Bu yeni bir durum değil. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve ligde mücadele eden takımların bu tarz değişiklikler yapması gerekiyor. Biz 11 kişilik bir takım kurmuyoruz. Kadromuz yeterli değişiklikler yapacak imkanı veriyor. Yarın da aynı şekilde olacak."

GUSTAVO HENRIQUE: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

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Zor bir maçın kendilerini beklediğini dile getiren Gustavo Henrique, "Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Video analizlerimizi yaptık. Avrupa Ligi'ndeki her maç gibi yarınki maçta zor olacak. Hedefimiz iyi bir maç çıkartmak. Konsantrasyonumuz yüksek. İyi çalıştık, iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

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Fenerbahçe'de olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Brezilyalı stoper, "Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Hepsi çok büyük oyuncular. Her hafta gelişerek devam ediyoruz. Hem teoride hem pratikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Hocamız beni buraya getirdi, buraya gelmemi kendisi istedi. Ben de beni istediği için çok mutlu oldum. Bu fırsat karşımıza çıktığı için çok sevindim. Henüz daha sezon başındayız. İyi bir gelişim süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Hafta hafta daha iyiye gidiyoruz. İyi bir sezon geçirip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.


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