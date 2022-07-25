Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Dimitris Pelkas'ın biletini kesti!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de hücum hattına yapılan takviyeler sonrasında takımdan ayrılacak olan oyuncular da taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Şu ana kadar hücum hattına Bruma, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur, Lincoln Henrique ve Joao Pedro transferlerini yapan sarı - lacivertlilerde taraftarın sevdiği futbolcular arasında yer alan Dimitris Pelkas için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Murat Sağlam, Jose Sosa, Berke Özer, Mesut Özil, Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Luiz Gustavo'nun ardından bir isimle daha yollar ayrılıyor. Sarı - lacivertlilere 2020/21 sezonunda, teknik direktör Erol Bulut döneminde katılan Dimitris Pelkas için ayrılık yolu gözüktü.

JESUS'UN SİSTEMİNE UYMUYOR

Teknik direktör Jorge Jesus'un 'sistemine uymaması' nedeniyle kadroda düşünmediği Yunan yıldız, Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi. Jesus'un bu kararı sonrasında Pelkas da menajeriyle birlikte kulüp arayışına geçti.

PELKAS DA AYRILMAK İSTİYOR

Daha önce adı Hull City ile sıkça anılan 28 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

YUNAN BASINI AYRILIK ATEŞİNİ YAKTI

Yunanistan'dan Sportime'da yer alan habere göre; Dimitris Pelkas için Hull City devreye girdi.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Haberde Hull City'nin bu transfer Fenerbahçe'ye için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

"FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMESİ ÇOK ZOR"

Haberde Dimitris Pelkas için şu ifadeler kullanıldı;

"Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'de devam etmesi çok zor. Geleceğine dair göstergeler çok net. Jorge Jesus onu istemiyor ve bunu açıkça belirtti. Son dönemde Hull City'nin ona teklif götürdüğü iddiaları yoğunlaştı. Aralarındaki ilişkiler kişiler arası düzeyde mükemmel ve bu yüzden bu tür söylentilerin çıkmasını pek istemiyordu."

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Pelkas, sarı - lacivertlilerde çıktığı 67 resmi maçta 13 gol - 7 asistlik bir performansa imza attı.



