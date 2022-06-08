Son dakika: Jorge Jesus Fenerbahçelilere saç baş yoldurtan yıldızı geri istedi! "Hemen alalım"

Fenerbahçe transfer haberleri: Futbol takımının başına teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar başladı. Jesus'un imzası sonrasında transfere odaklanan sarı - lacivertli taraftarların gündeminde ise ilk olarak santrfor takviyesi yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla ikincilik koltuğuna yerleşen ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için harekete geçildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı - lacivertli yönetim, son yıllarda büyük problem yaşanan santrfor mevkiine takviye için kolları sıvadı.

PORTEKİZ'DE DUYURDULAR

İmza töreninde ofansif oyuna önem verdiğini söyleyen Portekizli çalıştırıcının sanrfor hedefini Portekiz basını açıkladı.

ISLAM SLIMANI'Yİ İSTİYOR

Record'un haberine göre; Jorge Jesus, Sporting'den eski öğrencisi Islam Slimani'nin sarı - lacivertli formayı yeniden giymesi gerektiğini yönetime iletti.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Haberde Fenerbahçeli kurmayların da Jesus'un talebini yerine getirmek için çalışmaları hızlandırdığı ifade edildi.

SAÇ BAŞ YOLDURTMUŞTU

2018-19 sezonunda Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Cezayirli futbolcu Islam Slimani, beklenen katkıyı verememiş ve taraftarın adeta saç baş yoldurtmuştu.

JESUS'LA BAMBAŞKA BİR SLIMANI

Slimani, Jesus'la farklı bir kimliğe bürünmüş, 27 golle 2015-16 sezonunu Portekiz Ligi'ni en skorer ikinci oyuncusu olarak tamamlamıştı. Toplamda ise 48 karşılaşmada 32 gol atmıştı. 34 yaşındaki Slimani geçen sezon Sporting'de 28 karşılaşmada 8 gole katkı verdi.

