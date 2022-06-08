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Son dakika: Jorge Jesus Fenerbahçelilere saç baş yoldurtan yıldızı geri istedi! "Hemen alalım"

08.06.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus, gelir gelmez transfer için kolları sıvadı. Kendisi için düzenlenen imza töreninde takıma yapılacak olan takviyeler için konuşan ve "4-5 oyuncu yeterli olacaktır" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında yaşanan problemi, sarı - lacivertli taraftarlara saç baş yoldurtan futbolcu ile çözmek istiyor. İşte gündeme gelen flaş transfer haberi...

Son dakika: Jorge Jesus Fenerbahçelilere saç baş yoldurtan yıldızı geri istedi! "Hemen alalım"
Islam Slimani

Islam Slimani

CEZ Cezayir
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Sporting Lizbon
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Fenerbahçe transfer haberleri: Futbol takımının başına teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar başladı. Jesus'un imzası sonrasında transfere odaklanan sarı - lacivertli taraftarların gündeminde ise ilk olarak santrfor takviyesi yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla ikincilik koltuğuna yerleşen ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için harekete geçildi.

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Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı - lacivertli yönetim, son yıllarda büyük problem yaşanan santrfor mevkiine takviye için kolları sıvadı.

PORTEKİZ'DE DUYURDULAR

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İmza töreninde ofansif oyuna önem verdiğini söyleyen Portekizli çalıştırıcının sanrfor hedefini Portekiz basını açıkladı.

ISLAM SLIMANI'Yİ İSTİYOR

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Record'un haberine göre; Jorge Jesus, Sporting'den eski öğrencisi Islam Slimani'nin sarı - lacivertli formayı yeniden giymesi gerektiğini yönetime iletti.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

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Haberde Fenerbahçeli kurmayların da Jesus'un talebini yerine getirmek için çalışmaları hızlandırdığı ifade edildi.

SAÇ BAŞ YOLDURTMUŞTU

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2018-19 sezonunda Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Cezayirli futbolcu Islam Slimani, beklenen katkıyı verememiş ve taraftarın adeta saç baş yoldurtmuştu.

JESUS'LA BAMBAŞKA BİR SLIMANI

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Slimani, Jesus'la farklı bir kimliğe bürünmüş, 27 golle 2015-16 sezonunu Portekiz Ligi'ni en skorer ikinci oyuncusu olarak tamamlamıştı. Toplamda ise 48 karşılaşmada 32 gol atmıştı. 34 yaşındaki Slimani geçen sezon Sporting'de 28 karşılaşmada 8 gole katkı verdi.

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