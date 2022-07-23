Son dakika: Jorge Jesus niyeti bozdu ve anlaşma sağlandı! ''Fenerbahçe lig değiştirsin''

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kim Min-Jae'nin transferiyle büyük bir şoka uğrayan Jorge Jesus, Kim'in alternatifini hemen buldu. Oyuncu ağının geniş olmasıyla tanınan Jesus, Ali Koç'a istediği ismi verdi ve transfer hemen bitirildi.
Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique ile her konuda anlaşma sağlandı. Flamengo'ya 3 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, Brezilya devi ile de her konuda anlaşma sağladı. Bu transfer kısa süre içinde resmen açıklanacak.
Jorge Jesus'un geldiği ilk günden beri Brezilya liginden transfer yapması, sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti. Bazı taraftarlar Fenerbahçe için, "Lig değiştirelim. Kadromuzda herkes Brezilyalı oldu. Brezilya ligine taşınabiliriz..." şeklinde esprili yorumlar yaptı.
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