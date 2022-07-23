Son dakika: Jorge Jesus niyeti bozdu ve anlaşma sağlandı! ''Fenerbahçe lig değiştirsin''

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kim Min-Jae'nin transferiyle büyük bir şoka uğrayan Jorge Jesus, Kim'in alternatifini hemen buldu. Oyuncu ağının geniş olmasıyla tanınan Jesus, Ali Koç'a istediği ismi verdi ve transfer hemen bitirildi.

3 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER BİTECEK

Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique ile her konuda anlaşma sağlandı. Flamengo'ya 3 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, Brezilya devi ile de her konuda anlaşma sağladı. Bu transfer kısa süre içinde resmen açıklanacak.

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Jorge Jesus'un geldiği ilk günden beri Brezilya liginden transfer yapması, sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti. Bazı taraftarlar Fenerbahçe için, "Lig değiştirelim. Kadromuzda herkes Brezilyalı oldu. Brezilya ligine taşınabiliriz..." şeklinde esprili yorumlar yaptı.



