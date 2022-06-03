Son dakika: Jorge Jesus'un imza töreninde sorulan soruda Ali Koç detayı akıllara geldi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada kampanyalar başlattığı Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a ayak basmış ve Ülker Stadyumu ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezmişti. Tecrübeli çalıştırıcı için bugün bir imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için bir tören düzenlendi.

Basın mensuplarının da yer aldığı törende 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki Benfica eşleşmesi de gündeme geldi.

"ŞANSLI MIYDINIZ?"

O dönem Benfica'nın başında görev yapan Jesus'a, "Benfica - Fenerbahçe maçında şanslı olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

"ÇOK ZORDU"

Jorge Jesus'un cevabı şu şekilde oldu;

"Üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten bizim için çok zor bir maçtı. O seneki Fenerbahçe takımı çok güçlüydü ve İstanbul'daki maç çok zordu. O maçta şanslıydık. Finale çıktık ve çok mutlu olduk."

ALİ KOÇ, KOLUNU KIRMIŞTI

İmza töreninde sorulan bu soru üzerine akıllara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Benfica deplasmanındaki maçı tribünden takip edip, sarı - lacivertlilerin yediği gol sonrasında kolunu kırması geldi.

O dönem kulüpte herhangi bir görev yapmayan Koç, karşılaşmayı Luz Stadyumu'nda heyecanla izlemişti.

