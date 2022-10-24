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Son dakika: Josef de Souza'dan olay sözler! "Utanmamız lazım"

24.10.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Hatayspor'a 90. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, tecrübeli futbolcu Josef de Souza mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Josef de Souza'dan olay sözler! "Utanmamız lazım"
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken, Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu .

Mücadeleye dair konuşan Josef "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık." dedi.

"UTANMAMIZ LAZIM!"

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Josef de Souza mağlubiyete dair ise "Maçı koparmak tecrübe gerektiriyor, bunu ortaya koyamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu." şeklinde konuştu.

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