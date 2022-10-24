Son dakika: Josef de Souza'dan olay sözler! "Utanmamız lazım"

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken, Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu .

Mücadeleye dair konuşan Josef "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık." dedi.

"UTANMAMIZ LAZIM!"

Josef de Souza mağlubiyete dair ise "Maçı koparmak tecrübe gerektiriyor, bunu ortaya koyamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu." şeklinde konuştu.

