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  4. Son dakika: Jülide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu paylaştı

Son dakika: Jülide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu paylaştı

25.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi hayat arkadaşı Jülide Kural paylaştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisi devam eden ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin olumlu sonuç verdiğini ve normal odaya alındığını açıkladı. Kural, usta sanatçının doktorlarıyla sohbeti esnasındaki bir sözünü de aktardı.

Son dakika: Jülide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu paylaştı

Cumartesi günü aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti. Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin olumlu sonuç vermesinin ardından normal odaya alındığını ifade eden Kural, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibarıyla tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz.”

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Usta sanatçının doktorlarıyla sohbeti esnasındaki bir sözünü de aktaran Jülide Kural, "Sevgi emektir... Sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. Sevgi emektir! Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI HASTANEYE GELDİ

Öte yandan iki gün önce yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen Kadir İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtilmişti. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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