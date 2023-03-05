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Son dakika: Jürgen Klopp açıkladı, Galatasaraylıları heyecan sardı! Roberto Firmino...

05.03.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında ve ara transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United'ı 7-0 mağlup eden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılıların gündeminde yer alan Roberto Firmino ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcının sözleri, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika: Jürgen Klopp açıkladı, Galatasaraylıları heyecan sardı! Roberto Firmino...

Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi isimleri katan Galatasaray, ara transfer döneminde de Nicolo Zaniolo'nun bonservisini alarak dünya basınında ses getirmişti. Sarı - kırmızılıların gündeminde dünyaca ünlü bir başka yıldızın da olduğu öne sürülmüştü.

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU

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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 mağlup eden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

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Takımın yıldız ismi Roberto Firmino'nun takımdan ayrılacağını söyleyen Klopp, "Ayrılık kararı, Firmino adına zor alınmış bir karardı. Onun gol atması, hepimizin görmek istediği bir şeydi." ifadelerini kullandı.

TARAFTARI HEYECAN SARDI

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Alman çalıştırıcının bu sözlerinin ardından sarı - kırmızılıların gündeminde bulunan Brezilyalı yıldız için Galatasaraylı taraftarları heyecan sardı.

GALATASARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

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Roberto Firmino'nun menajerlik şirketinin, oyuncuyu Galatasaray'a önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği öne sürülmüştü.

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