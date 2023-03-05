Son dakika: Jürgen Klopp açıkladı, Galatasaraylıları heyecan sardı! Roberto Firmino...

Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi isimleri katan Galatasaray, ara transfer döneminde de Nicolo Zaniolo'nun bonservisini alarak dünya basınında ses getirmişti. Sarı - kırmızılıların gündeminde dünyaca ünlü bir başka yıldızın da olduğu öne sürülmüştü.

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 mağlup eden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

Takımın yıldız ismi Roberto Firmino'nun takımdan ayrılacağını söyleyen Klopp, "Ayrılık kararı, Firmino adına zor alınmış bir karardı. Onun gol atması, hepimizin görmek istediği bir şeydi." ifadelerini kullandı.

TARAFTARI HEYECAN SARDI

Alman çalıştırıcının bu sözlerinin ardından sarı - kırmızılıların gündeminde bulunan Brezilyalı yıldız için Galatasaraylı taraftarları heyecan sardı.

GALATASARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

Roberto Firmino'nun menajerlik şirketinin, oyuncuyu Galatasaray'a önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği öne sürülmüştü.

