Son dakika: Kadıköy'de Josef de Souza'ya tepki var! Fenerbahçeli taraftarlar...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde ısrarla transferini istediği ve Türkiye'ye getirdiği Josef de Souza derbiye damga vurdu.

Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar, eski futbolcuları Josef de Souza'ya büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçel taraftarlar, mücadelede Beşiktaş adına iki gol atan Brezilyalı futbolcunun ikinci golünden sonra ise sahaya yabancı madde attı.

SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK!

Fenerbahçe ağlarına iki gol bırakan Josef de Souza, Süper Lig kariyerinde de ilk kez bir maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan tecrübeli futbolcu, 21 yıl sonra, Ronaldo'nun ardından Fenerbahçe'ye Kadıköy'de iki gol atan ikinci Brezilyalı oldu.

