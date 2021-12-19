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Son dakika: Kadıköy'de Josef de Souza'ya tepki var! Fenerbahçeli taraftarlar...

19.12.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Josef de Souza'ya büyük tepki gösterdi. Maça damga vuran Josef de Souza eski takımına karşı 2 gol atmayı başardı. Gol sevinçlerinde Fenerbahçe taraftarlarına karşı hareketlerde bulunan yıldız futbolcu tribünlerden tepki aldı.

Son dakika: Kadıköy'de Josef de Souza'ya tepki var! Fenerbahçeli taraftarlar...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde ısrarla transferini istediği ve Türkiye'ye getirdiği Josef de Souza derbiye damga vurdu.

Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar, eski futbolcuları Josef de Souza'ya büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçel taraftarlar, mücadelede Beşiktaş adına iki gol atan Brezilyalı futbolcunun ikinci golünden sonra ise sahaya yabancı madde attı.

SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK!

Fenerbahçe ağlarına iki gol bırakan Josef de Souza, Süper Lig kariyerinde de ilk kez bir maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan tecrübeli futbolcu, 21 yıl sonra, Ronaldo'nun ardından Fenerbahçe'ye Kadıköy'de iki gol atan ikinci Brezilyalı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Josef de Souza
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