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  4. SON DAKİKA: Kadıköy'de ortalık karıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi durdu... Tam 4 kırmızı kart!

SON DAKİKA: Kadıköy'de ortalık karıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi durdu... Tam 4 kırmızı kart!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2025 22:45
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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle mücadele durdu. Olayların ardından karşılaşmanın hakemi 4 kırmızı kart gösterdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kadıköy'de ortalık karıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi durdu... Tam 4 kırmızı kart!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelenin son bölümünde çıkan olaylar sonrası maç durdu.

BARIŞ ALPER OYUNDAN ÇIKTI...

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Karşılaşmanın 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz oyundan alınırken yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Barış Alper kendi kulübesine doğru yürürken Fenerbahçe yedek kulübesi önünde ortalık bir anda karıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

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Yedek kulübesinki tüm oyuncuların karıştığı gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma, emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.

4 KIRMIZI KART

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Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

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Derbi
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