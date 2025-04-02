SON DAKİKA: Kadıköy'de ortalık karıştı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi durdu... Tam 4 kırmızı kart!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelenin son bölümünde çıkan olaylar sonrası maç durdu.

BARIŞ ALPER OYUNDAN ÇIKTI...

Karşılaşmanın 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz oyundan alınırken yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Barış Alper kendi kulübesine doğru yürürken Fenerbahçe yedek kulübesi önünde ortalık bir anda karıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yedek kulübesinki tüm oyuncuların karıştığı gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma, emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.

4 KIRMIZI KART

Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.