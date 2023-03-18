SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi resmen sona erdi!

Süper Lig'in 15. haftasında ise sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya imza atan Selçuk İnan'ın görevine son verildiği resmen açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullandı.

13 MAÇTA 3 GALİBİYET

Kasımpaşa'nın başında 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

"Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



