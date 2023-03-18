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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi resmen sona erdi!

18.03.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kasımpaşa kulübünden yapılan resmi açıklamada aldığı mağlubiyetlerle eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Selçuk İnan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İstanbul ekibiyle 13 maça çıkan İnan, bu karşılaşmalarda yalnızca 3 galibiyet alabilmişti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi resmen sona erdi!

Süper Lig'in 15. haftasında ise sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya imza atan Selçuk İnan'ın görevine son verildiği resmen açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullandı.

13 MAÇTA 3 GALİBİYET

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Kasımpaşa'nın başında 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

"Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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