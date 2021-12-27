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  4. Son dakika: Kayserispor'da Mame Thiam şov yaptı! Fenerbahçeliler iç çekiyor...

Son dakika: Kayserispor'da Mame Thiam şov yaptı! Fenerbahçeliler iç çekiyor...

27.12.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Kayserispor, Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık yenilmeme serisini bitirmiş oldu. Maça damga vuran isim ise Fenerbahçe'den gönderilen Mame Thiam oldu. Thiam, 1 gol 1 asistle yıldızlaştı. Thiam'ın yaptığı asist ve tek vuruş plase golü, Fenerbahçeli taraftarlara iç çektirdi.

Son dakika: Kayserispor'da Mame Thiam şov yaptı! Fenerbahçeliler iç çekiyor...
Mame Thiam

Mame Thiam

SEN Senegal
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kayserispor
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Son dakika: Süper Lig'in kapanış maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu. Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 17. dakikada Mario Gavranovic, 23. dakikada Mamet Thiam kaydetti.

23 DAKİKADA 3 GOL OLDU

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Kayserispor, güçlü rakibi karşısında 23 dakikada skoru 3-0 yaptı. 9'da Gavranovic perdeyi açtı, ardından Thiam'la şova başladı. Thiam, 17. dakikada taç çizgisi yanından Gavranovic'e adrese teslim pas gönderdi. Gavranovic, çok şık bitirdi. 6 dakika sonra bu kez Thiam sahne aldı. Gavranovic'in pasında orta açması beklenen Thiam, tek dokunuşuyla plase yaptı, kaleci çaresiz kaldı. Thiam'ın performansı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlara iç çektirdi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Mame Thiam Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor Sivasspor
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