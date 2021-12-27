Son dakika: Kayserispor'da Mame Thiam şov yaptı! Fenerbahçeliler iç çekiyor...

Son dakika: Süper Lig'in kapanış maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu. Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 17. dakikada Mario Gavranovic, 23. dakikada Mamet Thiam kaydetti.

23 DAKİKADA 3 GOL OLDU

Kayserispor, güçlü rakibi karşısında 23 dakikada skoru 3-0 yaptı. 9'da Gavranovic perdeyi açtı, ardından Thiam'la şova başladı. Thiam, 17. dakikada taç çizgisi yanından Gavranovic'e adrese teslim pas gönderdi. Gavranovic, çok şık bitirdi. 6 dakika sonra bu kez Thiam sahne aldı. Gavranovic'in pasında orta açması beklenen Thiam, tek dokunuşuyla plase yaptı, kaleci çaresiz kaldı. Thiam'ın performansı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlara iç çektirdi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

