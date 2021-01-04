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SON DAKİKA | Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevine son verildi

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 04.01.2021 09:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a sahasında 2-0'lık skorla mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.

SON DAKİKA | Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevine son verildi

Süper Lig’in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba’ya da iletti.

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor’un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
Antalyaspor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Konyaspor 1-2
Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2
Kayserispor-Beşiktaş 0-2
(İHA)

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