SON DAKİKA: Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak! Dikkat çeken karar...

Son dakika: Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'daki mücadeleye Fenerbahçe taraftarının alınmamasına yönelik karar aldı.

SON DAKİKA: PASSOLİG'TEN AÇIKLAMA! İL GÜVENLİK KURULU KARARI...

Passolig'ten yapılan açıklamada, "Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek" ifadeleri yer aldı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.

Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.

