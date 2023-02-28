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SON DAKİKA: Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak! Dikkat çeken karar...

28.02.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Cumartesi günü Kayserispor ile karşılacak. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. Fenerbahçe taraftarı, Kayseri deplasmanında takımıyla birlikte olamayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun bu kararı sonrası Passolig'ten de açıklama geldi.

SON DAKİKA: Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak! Dikkat çeken karar...

Son dakika: Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'daki mücadeleye Fenerbahçe taraftarının alınmamasına yönelik karar aldı.

SON DAKİKA: PASSOLİG'TEN AÇIKLAMA! İL GÜVENLİK KURULU KARARI...

Passolig'ten yapılan açıklamada, "Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek" ifadeleri yer aldı.

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Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.

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Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.

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