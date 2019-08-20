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Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Galatasaray Valentine Ozornwafor

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