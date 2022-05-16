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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na rekor teklif! Bunu reddetmek yürek ister

16.05.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Avrupa'nın dev kulüpleri arasında yer alan Lyon'un bu transferi bitirmesi artık an meselesi. Geçtiğimiz hafta 7 milyon euroluk teklif yapan Lyon, bu teklifi güncelleyerek rakamı 12 milyon yaptı. Galatasaray'ın da artık karşı koyamayacağı ve ufak bir pazarlıktan sonra bu transferin biteceği öğrenildi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na rekor teklif! Bunu reddetmek yürek ister
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon kadro yapılanmasına bazı oyuncularının bonservis ücretini belirlemekle işe başladı.

YUVADAN UÇUYOR

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Ortaya koyduğu performansla kendinden sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'na dünyanın dev kulüpleri talip oldu. Ligue 1 takımlarından Lyon'un Kerem için çok ciddi bir şekilde teklif yaptığı öğrenilirken bonservis rakamları da ortaya çıktı. Galatasaray, Lyon'un 7 milyon euro'luk teklifini reddetmişti. Fransa'dan gelen son haberlere göre Lyon'un 12 milyon euroluk yeni bir öneride bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

17 MİLYON EURO İSTENECEK

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Ancak yapılan bu teklif sarı-kırmızlı yönetim için yeterli bulunmazken, 17 milyon euroluk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabileceği gelen diğer bilgiler arasında belirtildi.

17 OLURSA REKOR KIRILACAK

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 17 milyon euro'ya transfer olursa, sarı-kırmızılılarda gelmiş geçmiş en pahalı bonservis bedeli olarak tarihe geçecek. Bundan önceki liste şu şekildeydi...


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