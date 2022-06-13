SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Kerem Aktürkoğlu transferinde kimsenin beklemediği olay gerçekleşti! 1 yıllığına...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu transferinde kimsenin beklemediği olay gerçekleşti! 1 yıllığına...

13.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu düğümü sonunda çözüldü. Avrupa'da forma giymek istediğini defalarca söyleyen genç oyuncu için sarı-kırmızılı ekip kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın başkanı seçilen Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun 1 yıl daha takımda kalmasını istedi. Bu istek sonrasında herkesin Avrupa'ya transfer olmasını beklediği Kerem Aktürkoğlu'nun transferi rafa kalkmış oldu.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu transferinde kimsenin beklemediği olay gerçekleşti! 1 yıllığına...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bilinmezliği son buldu. Avrupa'nın dev takımları tarafından istenen Kerem'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE 1 YIL DAHA DEVAM

1651130269451-kerem

Takvim'in haberine göre; Dursun Özbek'in başkan seçilmesi sonrası Milli oyuncu için yeni karar alındı. Özbek yönetimi oyuncu satışını düşünmezken, Kerem Aktürkoğlu için de astronomik bir teklif gelmemesi halinde yollar ayrılmayacak. Yeni yönetim, başarılı oyuncuyla 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyor.

10 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

kerem-akturkoglu-depophotos-1698055

Galatasaray'ın yeni yönetimi, menajerler aracılığıyla gelen 10 milyon euro ve altındaki teklifleri reddederken, henüz kulüpler tarafından iletilen bir teklifin de olmadığı vurgulandı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

kerem_akturkoglu_rekor_3dd61_800

Başkan Dursun Özbek'in, 8 milyon TL maaş alan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında ciddi bir artış yapacağı ve oyuncunun da memnun olacağı şekilde bir yol haritası çizileceği öğrenildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 51 maçta 13 gol, 12 asistle oynayan Kerem, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pirlo'dan Fatih Terim hakkında açıklama geldi!Pirlo'dan Fatih Terim hakkında açıklama geldi!
Mario Balotelli adım adım Galatasaray'a gidiyor!Mario Balotelli adım adım Galatasaray'a gidiyor!
Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu! ''Göğüslerim...''Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu! ''Göğüslerim...''
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...

Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...

Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu!

Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu!

Pirlo'dan Fatih Terim hakkında açıklama geldi!

Pirlo'dan Fatih Terim hakkında açıklama geldi!

F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."

F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.