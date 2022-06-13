Son dakika: Kerem Aktürkoğlu transferinde kimsenin beklemediği olay gerçekleşti! 1 yıllığına...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bilinmezliği son buldu. Avrupa'nın dev takımları tarafından istenen Kerem'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE 1 YIL DAHA DEVAM

Takvim'in haberine göre; Dursun Özbek'in başkan seçilmesi sonrası Milli oyuncu için yeni karar alındı. Özbek yönetimi oyuncu satışını düşünmezken, Kerem Aktürkoğlu için de astronomik bir teklif gelmemesi halinde yollar ayrılmayacak. Yeni yönetim, başarılı oyuncuyla 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyor.

10 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Galatasaray'ın yeni yönetimi, menajerler aracılığıyla gelen 10 milyon euro ve altındaki teklifleri reddederken, henüz kulüpler tarafından iletilen bir teklifin de olmadığı vurgulandı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Başkan Dursun Özbek'in, 8 milyon TL maaş alan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında ciddi bir artış yapacağı ve oyuncunun da memnun olacağı şekilde bir yol haritası çizileceği öğrenildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 51 maçta 13 gol, 12 asistle oynayan Kerem, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



