Son dakika: Konyaspor'dan yürek sızlatan Ahmet Çalık paylaşımı! İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o video

Son dakika Ahmet Çalık haberi.. Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin şoku devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcu için Türkiye ve dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ederken, Konyaspor yaptığı yeni paylaşımla herkesi gözyaşlarına boğdu.

SON DAKİKA: KONYASPOR'DAN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI

Sezen Aksu'dan "Doymadım, doyamadım" şarkısının arka planda olduğu videoda kamera kulüp kapısında giriyor ve Ahmet Çalık'ın soyunma odasındaki köşesine gidiyor. Konyaspor'un "Doymadım... Doyamadım" notuyla paylaştığı videoya binlerce yorum gelirken, izleyenler 27 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları büyük üzüntüyü belirtti.





