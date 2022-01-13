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  4. Son dakika: Konyaspor'dan yürek sızlatan Ahmet Çalık paylaşımı! İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o video

Son dakika: Konyaspor'dan yürek sızlatan Ahmet Çalık paylaşımı! İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o video

13.01.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Konyaspor, trafik kazasında vefat eden futbolcusu Ahmet Çalık için yeni bir paylaşım yaptı. Sezen Aksu'nun "Doymadım, doyamadım" şarkısının arka planda olduğu video kameranın kulüp kapısından içeri girmesiyle başlıyor ve 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun soyunma odasındaki köşesinde son buluyor. İzleyenlerin oldukça duygusal anlar yaşadığı videoya, sosyal medyada binlerce yorum geldi.

Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika Ahmet Çalık haberi.. Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin şoku devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcu için Türkiye ve dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ederken, Konyaspor yaptığı yeni paylaşımla herkesi gözyaşlarına boğdu.

SON DAKİKA: KONYASPOR'DAN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI

Sezen Aksu'dan "Doymadım, doyamadım" şarkısının arka planda olduğu videoda kamera kulüp kapısında giriyor ve Ahmet Çalık'ın soyunma odasındaki köşesine gidiyor. Konyaspor'un "Doymadım... Doyamadım" notuyla paylaştığı videoya binlerce yorum gelirken, izleyenler 27 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları büyük üzüntüyü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konyaspor
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