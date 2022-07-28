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Son dakika: Konyaspor güle oynaya bir üst turda! Konyaspor BATE Borisov'u 2-0 mağlup etti...

28.07.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, karşılaşmanın rövanşında da rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, bir üst tura adını yazdırmayı başaran taraf oldu. Konya ekibinde Cikalleshi karşılaşmanın 74. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte detaylar...

Son dakika: Konyaspor güle oynaya bir üst turda! Konyaspor BATE Borisov'u 2-0 mağlup etti...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadeleleri ile sürüyor. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, ilk maçında 3-0 mağlup ettiği BATE Borisov ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Konyaspor rövanş karşılaşmasında da rakibini 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran taraf oldu.

Temsilcimizin gollerini 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada F. Calvo kaydetti.

10 KİŞİ TAMAMLADI!

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Temsilcimizde tecrübeli isim Cikalleshi karşılaşmanın 73. dakikasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyun dışında kaldı.

"AVRUPA'DA İLERLEYECEĞİZ"

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Konyaspor’un tecrübeli çalıştırıcısı İlhan Palut, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada “İlk maçta elde ettiğimiz avantajı koruyarak dikkatli bir şekilde turu geçmek istiyoruz. Takım olarak Avrupa’da ilerlemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SIRADAKİ RAKİP...

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Bir üst tura ismini yazdırmayı başaran temsilcimi Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.


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Konyaspor uefa konferans ligi
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