Son dakika: Konyaspor güle oynaya bir üst turda! Konyaspor BATE Borisov'u 2-0 mağlup etti...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadeleleri ile sürüyor. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, ilk maçında 3-0 mağlup ettiği BATE Borisov ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Konyaspor rövanş karşılaşmasında da rakibini 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran taraf oldu.

Temsilcimizin gollerini 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada F. Calvo kaydetti.

10 KİŞİ TAMAMLADI!

Temsilcimizde tecrübeli isim Cikalleshi karşılaşmanın 73. dakikasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyun dışında kaldı.

"AVRUPA'DA İLERLEYECEĞİZ"

Konyaspor’un tecrübeli çalıştırıcısı İlhan Palut, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada “İlk maçta elde ettiğimiz avantajı koruyarak dikkatli bir şekilde turu geçmek istiyoruz. Takım olarak Avrupa’da ilerlemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SIRADAKİ RAKİP...

Bir üst tura ismini yazdırmayı başaran temsilcimi Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.



