Son dakika: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonunda çıldırdı! Basın toplantısı gerildi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan ve üst sıralardaki yerini koruyan İttifak Holding Konyaspor'da son haftalarda yaşanan düşüş dikkat çekmişti.

Ligin 36. haftasında deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın sonunda yaptığı hareketle gündem oldu.

"KAPAT ŞU KAPIYI, KAPAT!"

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına başlamadan önce salonun kapısının açık kalmasına sinirlendi ve orada bulunan bir yetkiliye, "Kapat şu kapıyı, kapat!" şeklinde bağırdı.

Konuşmasını tamamlayan başarılı çalıştırıcı daha sonra salonu terk etti.

"SEVDİĞİMİZ HER İNSAN BİR GÜN BOZULUYOR"

İlhan Palut'un gösterdiği bu tepki, sosyal medyada eleştirilere sebep oldu ve futbolseverler, "Sevdiğimiz her insan bir gün bozuluyor" şeklinde yorumlarda bulundular.

ANTALYASPOR'DAN TEPKİ

Öte yandan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk, kendinden önce konuşan meslektaşı Palut’un basın toplantısını uzun tutmasını ve bekletilmelerini eleştirdi.

