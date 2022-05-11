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Son dakika: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonunda çıldırdı! Basın toplantısı gerildi...

11.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonundaki basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı. Palut, konuşma öncesinde kapının açık kalmasına sinir olarak oradaki bir kişiye "Kapat şu kapıyı" şeklinde bağırdı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan ve üst sıralardaki yerini koruyan İttifak Holding Konyaspor'da son haftalarda yaşanan düşüş dikkat çekmişti.

Ligin 36. haftasında deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın sonunda yaptığı hareketle gündem oldu.

"KAPAT ŞU KAPIYI, KAPAT!"

İlhan Palut

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına başlamadan önce salonun kapısının açık kalmasına sinirlendi ve orada bulunan bir yetkiliye, "Kapat şu kapıyı, kapat!" şeklinde bağırdı.

Konuşmasını tamamlayan başarılı çalıştırıcı daha sonra salonu terk etti.

"SEVDİĞİMİZ HER İNSAN BİR GÜN BOZULUYOR"

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İlhan Palut'un gösterdiği bu tepki, sosyal medyada eleştirilere sebep oldu ve futbolseverler, "Sevdiğimiz her insan bir gün bozuluyor" şeklinde yorumlarda bulundular.

ANTALYASPOR'DAN TEPKİ

Öte yandan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk, kendinden önce konuşan meslektaşı Palut’un basın toplantısını uzun tutmasını ve bekletilmelerini eleştirdi.

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