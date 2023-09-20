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Son dakika: Kopenhag karşısında Galatasaray'a hayat veren gol! Zaha asisti yaptı, Tete tamamladı ve stadyum adeta yıkıldı...

20.09.2023 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Danimarka temsilcisi Kopenhag karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın ikinci golünde ise yeni transferler Wilfried Zaha ve Tete'nin imzası vardı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı. Rams Park'ta kapalı gişe oynanan maçta 2-0 geriye düşen Galatasaray, 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle 2-2'yi yakaladı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

ZAHA VE TETE GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

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Galatasaray'ın ikinci golünde ise yeni transferler Wilfried Zaha ile Tete'nin imzası dikkat çekti.

ADRESE TESLİM ORTA

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Sol kanatta topla buluşan Zaha, rakibini karşısına aldı ve attığı çalımla çizgiye indi. Arka direğe ortasını yapan yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı Tete ile buluşturdu.

TETE'DEN HARİKA VURUŞ

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Zaha'nın ortasından sonra topa hiç bekletmeden vuran Tete'nin şutu, kalecinin solundan ağlarla buluştu ve Galatasaray geri döndü.

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Tete'nin golünün ardından Rams Park'ı dolduran taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı.

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