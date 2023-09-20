Son dakika: Kopenhag karşısında Galatasaray'a hayat veren gol! Zaha asisti yaptı, Tete tamamladı ve stadyum adeta yıkıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı. Rams Park'ta kapalı gişe oynanan maçta 2-0 geriye düşen Galatasaray, 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle 2-2'yi yakaladı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın ikinci golünde ise yeni transferler Wilfried Zaha ile Tete'nin imzası dikkat çekti.
Sol kanatta topla buluşan Zaha, rakibini karşısına aldı ve attığı çalımla çizgiye indi. Arka direğe ortasını yapan yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı Tete ile buluşturdu.
Zaha'nın ortasından sonra topa hiç bekletmeden vuran Tete'nin şutu, kalecinin solundan ağlarla buluştu ve Galatasaray geri döndü.
Tete'nin golünün ardından Rams Park'ı dolduran taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı.