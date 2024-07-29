Son dakika | LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB duyurdu: İşte erişim adresi

Son dakika haberi: LGS'ye giren öğrencilerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığından LGS sonuçları hakkında açıklama geldi.

İŞTE LGS NAKİL SONUÇLARI ERİŞİM ADRESİ

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz’da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos’ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır