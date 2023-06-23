Son dakika | Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı! Bakan Tekin'den açıklama geldi: Kılavuz 26 Haziran'da ilan edilecek

Son dakika haberi: LGS merkezi sınav sonuçları belli oldu. Sonuçlar için sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi günü yayımlanacak kılavuzu işaret ederek "Bir kısım pozitif ayrımcılıklar olacak "dedi.

"TERCİH SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

"Pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük. Kılavuzumuzu pazartesi günü yayınlayacağız. Bakanlığımız bahar yarı yılının derslerini sınav kapsamının dışında tutmuştu. Çocuklarımızın bu anlamdaki emeklerini karşılama konusunda yetersiz olabilir. Başka tedbir alabilir miyiz diye inceledik. Bir kısım pozitif ayrımcılıklar kılavuzumuzda olacak. Tercih sürecinde değişiklik yok. LGS sonuçlarını birazdan kamuoyuyla paylaşacağız."

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Bakan Tekin'in açıklamasından kısa süre sonra LGS sonuçları açıklandı. [LGS sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayın.](https://http://sonuc.meb.gov.tr/)

TERCİHLER TEMMUZDA

Öğrenciler tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

