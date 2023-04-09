Son dakika: Liverpool - Arsenal maçında skandal olay! Yan hakem, Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızına dirsek attı!

Son dakika haberleri: Liverpool ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan ve izleyenlere adeta bir futbol ziyafeti yaşatan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın devre arasında ise skandal bir olay yaşandı.

Liverpool'un dünyaca ünlü sol beki Andrew Robertson, müsabakanın yan hakemi Constantine Hatzidakis ile konuşmak için yanına gitti.

Yan hakem Constantine Hatzidakis, itirazlarını sürdüren İskoç futbolcuya dirsek attı.

Yaşadığı olay sonrasında şoke olan Robertson, dudağını göstererek orta hakeme doğru koştu ve tepki gösterdi.

Maçın hakeminden herhangi bir hamle gelmezken Premier Lig Hakem Kurulu'ndan resmi açıklama geldi.

Kuruldan yapılan açıklamada "Liverpool - Arsenal maçının devre arasında yardımcı hakem Constantine Hatzidakis ile Liverpool oyuncusu Andrew Robertson arasında yaşanan olaydan haberdarız. Konuyu detaylı olarak inceleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.



