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Son dakika: Liverpool - Arsenal maçında skandal olay! Yan hakem, Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızına dirsek attı!

09.04.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın devre arasında yan hakemle konuşmaya giden Liverpool'un dünyaca ünlü sol beki Andrew Robertson, hiç beklemediği bir hareketle karşı karşıya kaldı. Olay, İngiltere'de gündem olurken Premier Lig Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Liverpool - Arsenal maçında skandal olay! Yan hakem, Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızına dirsek attı!

Son dakika haberleri: Liverpool ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan ve izleyenlere adeta bir futbol ziyafeti yaşatan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın devre arasında ise skandal bir olay yaşandı.

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Liverpool'un dünyaca ünlü sol beki Andrew Robertson, müsabakanın yan hakemi Constantine Hatzidakis ile konuşmak için yanına gitti.

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Yan hakem Constantine Hatzidakis, itirazlarını sürdüren İskoç futbolcuya dirsek attı.

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Yaşadığı olay sonrasında şoke olan Robertson, dudağını göstererek orta hakeme doğru koştu ve tepki gösterdi.

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Maçın hakeminden herhangi bir hamle gelmezken Premier Lig Hakem Kurulu'ndan resmi açıklama geldi.

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Kuruldan yapılan açıklamada "Liverpool - Arsenal maçının devre arasında yardımcı hakem Constantine Hatzidakis ile Liverpool oyuncusu Andrew Robertson arasında yaşanan olaydan haberdarız. Konuyu detaylı olarak inceleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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