Son dakika: Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza! 2 yıl men edildi...

UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
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