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  4. Son dakika: Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza! 2 yıl men edildi...

Son dakika: Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza! 2 yıl men edildi...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.02.2020 21:31 | Son Güncelleme

UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Son dakika: Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza! 2 yıl men edildi...

UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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