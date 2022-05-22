Son dakika: Mario Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı! Tam 5 gol...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Göztepe'yi konuk etti. Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, maçta fırtına gibi esti ve Süper Lig'de tarihe geçti. İşte ayrıntılar...

BALOTELLI ŞOV

Göztepe'ye karşı 5 kez gol sevinci yaşayan Mario Balotelli, karşılaşmaya damgasını vurdu. İtalyan golcü; Metin Oktay, Tanju Çolak, Shota Arveladze, Mario Jardel, Cenk İşler ve Alex de Souza'dan sonra ligde rakip filelere bir maçta 5 gol atan 7. isim oldu.

TARAFTARLARI MEST ETTİ

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Takımının 7., kendisinin 5. golünde ceza sahası içine çok seri bir şekilde giren ve rakibini şaşkına çeviren Balotelli, gol vuruşunu ise rabona ile yaptı ve taraftarları mest etti.

REKOR TANJU ÇOLAK'TA

Mario Balotelli, Süper Lig'de 11 yıl sonra bir maçta 5 gol atan oyuncu oldu. Öte yandan ligde bir maçta en fazla gol atan oyuncu unvanını Tanju Çolak, 6 golle elinde bulunduruyor. Ayrıca Çolak iki kez de 5 gol atma başarısı göstermişti.

ADANA DEMİRSPOR, 7-0 KAZANDI

Öte yandan Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada kendi kalesine Atakan Çankaya, 45. dakikada Erhun Öztümer, 33, 36, 44, 62 ve 70. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti.

Bu sonucun ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi son bulan Adana Demirspor, sezonu 55 puanla 9. sırada bitirdi. Daha önce küme düşmesi kesinleşmiş olan Göztepe ise 28 puanla 19. sırada yer alarak Süper Lig'e veda etti.

