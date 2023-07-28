Son dakika: Mauro Icardi'ye görkemli karşılama! Atatürk Havalimanı'nda sevgi gösterileri ve Kylian Mbappe sesleri...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da attığı gollerle adına şarkılar yorumlanan Mauro Icardi, elde edilen zaferde başrol oynayan isimler arasında yer almıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı - kırmızılıların PSG ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Arjantinli yıldız, bugün İstanbul'a geldi.

60 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAKİP ETTİ

Uçağını internet üzerinden 60 bini aşkın kişinin takip ettiği dünyaca ünlü futbolcu, İstanbul'da oldukça coşkulu bir şekilde karşılandı. Binlerce taraftarın Atatürk Havalimanı'na akın etmesiyle karşılaşma alanı yangın yerine döndü.

WANDA NARA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ



**Geçmiş olsun Wanda Nara

Golcü futbolcu, ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'da sarı - kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirerek tezahürat yaptı. Aynı zamanda Galatasaraylı taraftarlar sağlık durumuyla ilgili problem yaşayan Wanda Nara'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

MBAPPE TEZAHÜRATI

Öte yandan sarı - kırmızılı taraftarlar; Icardi'yi bekledikleri sırada, "Taraftar çıldırdı, Mbappe'yi istiyor" şeklinde bir tezahüratta bulundu.

