Son dakika: Mauro Icardi'ye görkemli karşılama! Atatürk Havalimanı'nda sevgi gösterileri ve Kylian Mbappe sesleri...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da attığı gollerle adına şarkılar yorumlanan Mauro Icardi, elde edilen zaferde başrol oynayan isimler arasında yer almıştı.
Sarı - kırmızılıların PSG ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Arjantinli yıldız, bugün İstanbul'a geldi.
Uçağını internet üzerinden 60 bini aşkın kişinin takip ettiği dünyaca ünlü futbolcu, İstanbul'da oldukça coşkulu bir şekilde karşılandı. Binlerce taraftarın Atatürk Havalimanı'na akın etmesiyle karşılaşma alanı yangın yerine döndü.
**Geçmiş olsun Wanda Nara
Golcü futbolcu, ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'da sarı - kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirerek tezahürat yaptı. Aynı zamanda Galatasaraylı taraftarlar sağlık durumuyla ilgili problem yaşayan Wanda Nara'ya da sevgi gösterisinde bulundu.
Öte yandan sarı - kırmızılı taraftarlar; Icardi'yi bekledikleri sırada, "Taraftar çıldırdı, Mbappe'yi istiyor" şeklinde bir tezahüratta bulundu.