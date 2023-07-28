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Son dakika: Mauro Icardi'ye görkemli karşılama! Atatürk Havalimanı'nda sevgi gösterileri ve Kylian Mbappe sesleri...

28.07.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran ve kazanılan zaferde büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Arjantinli yıldız, saat 23.30 sularında özel uçakla İstanbul'a geldi. Golcü oyuncuyu havalimanında binlerce taraftar karşıladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da attığı gollerle adına şarkılar yorumlanan Mauro Icardi, elde edilen zaferde başrol oynayan isimler arasında yer almıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

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Sarı - kırmızılıların PSG ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Arjantinli yıldız, bugün İstanbul'a geldi.

60 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAKİP ETTİ

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Uçağını internet üzerinden 60 bini aşkın kişinin takip ettiği dünyaca ünlü futbolcu, İstanbul'da oldukça coşkulu bir şekilde karşılandı. Binlerce taraftarın Atatürk Havalimanı'na akın etmesiyle karşılaşma alanı yangın yerine döndü.

WANDA NARA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

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**Geçmiş olsun Wanda Nara

Golcü futbolcu, ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'da sarı - kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirerek tezahürat yaptı. Aynı zamanda Galatasaraylı taraftarlar sağlık durumuyla ilgili problem yaşayan Wanda Nara'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

MBAPPE TEZAHÜRATI

Öte yandan sarı - kırmızılı taraftarlar; Icardi'yi bekledikleri sırada, "Taraftar çıldırdı, Mbappe'yi istiyor" şeklinde bir tezahüratta bulundu.

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