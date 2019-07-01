Mbaye Diagne kararını verdi: Galatasaray'da kalıyorum

Galatasaraylı Diagne'den son dakika açıklaması... Galatasaray'ın Arabistan ekiplerine satmak için uğraştığı Mbaye Diagne, takımda kalmaya karar verdiğini açıkladı.
Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda bulunan Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "4 yıllık kontrata sahibim, takımda kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. En azından artık beni daha fazla aramazsınız. Nereye gideceğime ben karar veririm. Arabistan'a gitmiyorum. Kalmaya karar verdim. Anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, yüksek bonservis ücretiyle alınan Diagne'yi iyi bir bedelle elden çıkararak transferde hareket imkanı yakalamayı planlıyordu. Diagne, Süper Lig'de geride kalan sezonda 30 golle bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirmişti.
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