SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mostafa Mohamed Fransa'ya uçuyor...

Son dakika: Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mostafa Mohamed Fransa'ya uçuyor...

19.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar devam ederken, Mbaye Diagne takım kampından ayrılmış ve Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı. Sarı - kırmızılı takımda bir ayrılık daha gerçekleşti. Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, transfer için bugün Fransa'ya giderek Nantes için sağlık kontrolünden geçecek.

Son dakika: Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mostafa Mohamed Fransa'ya uçuyor...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, sarı - kırmızılı taraftarlar takımdan ayrılacak oyuncuları da merak ediyordu. Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılıp, Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

MOSTAFA MOHAMED GİDİYOR

fb59dhhweauoltx-1635061083

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, sarı - kırmızılı kulüpten ayrılıyor.

İMZA İÇİN PARİS'E UÇACAK

20211003_2_50284773_69312810

Foot Mercato'nun haberine göre; Mısırlı futbolcu, bugün kafileden ayrılarak Nantes'e imza atmak için Paris'e geçecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

20211003_2_50284773_69312808_large-1634472788

Ligue 1 ekibiyle anlaşmaya varan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fransız takımı, Mısırlı golcüyü 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

PSG MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

aa_20220520_27927902_27927897_fraport_tav_antalyasporgalatasaray

Nantes kulübünün Mohamed'i PSG ile oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

20210829_2_49814934_68309105_large_1630435829

Galatasaray'da 57 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"
Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...
Transferde işler karıştı! Rennes'e gidiyor derken...Transferde işler karıştı! Rennes'e gidiyor derken...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Mbaye Diagne Mostafa Mohamed galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Seferovic için imza öncesi sürpriz hamle! Sağlık kontrolü...

Seferovic için imza öncesi sürpriz hamle! Sağlık kontrolü...

Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"

Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"

İsyan etti: "Geldim ama rahatsızım!"

İsyan etti: "Geldim ama rahatsızım!"

F.Bahçe için İstanbul'a geldi! İmza yakın...

F.Bahçe için İstanbul'a geldi! İmza yakın...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.