Son dakika: Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mostafa Mohamed Fransa'ya uçuyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, sarı - kırmızılı taraftarlar takımdan ayrılacak oyuncuları da merak ediyordu. Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılıp, Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, sarı - kırmızılı kulüpten ayrılıyor.
Foot Mercato'nun haberine göre; Mısırlı futbolcu, bugün kafileden ayrılarak Nantes'e imza atmak için Paris'e geçecek.
Ligue 1 ekibiyle anlaşmaya varan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Fransız takımı, Mısırlı golcüyü 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Nantes kulübünün Mohamed'i PSG ile oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.
Galatasaray'da 57 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
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