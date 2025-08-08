Son dakika | MEB'den o özel okullarla ilgili adım! Denetim sonucu karar verildi: Ruhsatları iptal edildi

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı özel okulları denetlemeye devam ediyor. Denetimler sonucu mevzuata aykırı durum tespit edilen okullarla ilgili adım atıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; özel okullara yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılıyor. Başta hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan ve reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı. Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bu kapsamdaki bazı inceleme ve soruşturmalar, ruhsat iptaliyle sonuçlandı. Daha önce usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi, son denetimler doğrultusunda 9 okulun daha çalışma izni iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu. Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi hususların yanı sıra kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik denetimler sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır