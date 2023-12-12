SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Meğer Faruk Koca ölümle tehdit etmiş! Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı, detaylar kan dondurdu "Bana seni öldüreceğim, sizi bitireceğim" dedi

SON DAKİKA: Meğer Faruk Koca ölümle tehdit etmiş! Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı, detaylar kan dondurdu "Bana seni öldüreceğim, sizi bitireceğim" dedi

12.12.2023 12:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı. Meler ifadesinde olayla ilgili kan donduran detayları paylaşırken, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısıyla yaralanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı.

Meler ifadesinde "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

"YERDEYKEN TEKMELEDİLER"

depophotos18163050jpg-2pnXxTjg0UCubU50hFHvSQ

Son düdüğü çalmasının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular."

"SİZİ BİTİRECEĞİM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Screenshot_2

"Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.

İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Büyükekşi yanıtladı: Ligler nasıl devam edecek?Mehmet Büyükekşi yanıtladı: Ligler nasıl devam edecek?
RTÜK'ten 'Halil Umut Meler' kararı!RTÜK'ten 'Halil Umut Meler' kararı!
Ertem Şener canlı yayında isyan etti, çılgına döndü!Ertem Şener canlı yayında isyan etti, çılgına döndü!
Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Faruk Koca son dakika atan ak maçı maçın son dü
En Çok Okunan Haberler
İETT otobüsünde ortalık karıştı! Polisin dizini kırdı, gözünü morarttı

İETT otobüsünde ortalık karıştı! Polisin dizini kırdı, gözünü morarttı

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Mehmet Büyükekşi yanıtladı: Ligler nasıl devam edecek?

Mehmet Büyükekşi yanıtladı: Ligler nasıl devam edecek?

Kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Mehmet Şimşek büyükşehirleri işaret etti: 2024'te yeni sistem devreye alınacak

Kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Mehmet Şimşek büyükşehirleri işaret etti: 2024'te yeni sistem devreye alınacak

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Ertem Şener canlı yayında isyan etti, çılgına döndü!

Ertem Şener canlı yayında isyan etti, çılgına döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.