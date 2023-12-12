SON DAKİKA: Meğer Faruk Koca ölümle tehdit etmiş! Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı, detaylar kan dondurdu "Bana seni öldüreceğim, sizi bitireceğim" dedi

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısıyla yaralanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı.

Meler ifadesinde "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

"YERDEYKEN TEKMELEDİLER"

Son düdüğü çalmasının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular."

"SİZİ BİTİRECEĞİM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

"Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.