SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil hakkında kritik gelişme

Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Erbil’in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü kaçış sendromunun yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Erbil, 2 kasımda yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; Sağlık durumu iyiye giden, büyük ölçüde iyileşme gösteren Mehmet Ali Erbil, dün yeniden uyandırıldı. Bünyesi zayıf düşen Erbil bir süre daha yoğun bakımda kaldıktan sonra güçlenmesi yönünde tedavi uygulanacak.



