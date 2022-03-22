Son dakika: Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! "Acayip bir teklif yapılmış..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon için mutlak başarı hedefleniyor. Sarı - lacivertlilerde sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlanmış ancak sonrasında gelen kötü sonuçlar nedeniyle Portekizli teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe Yönetimi, yeni sezonda teknik direktör için adımlarını sağlam atmak için harekete geçmişti.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı - lacivertlilerin teklif yaptığı dünyaca ünlü teknik direktörü açıkladı. İşte Demirkol'un Socrates YouTube kanalındaki sözleri...

"ACAYİP BİR TEKLİF YAPTIKLARI SÖYLENİYOR"

"Löw'ü Fenerbahçe istiyor belli ki... Acayip bir teklif yaptıkları da söyleniyor. Löw'ün niyeti yok aslında. Ama son dönemde biraz fikirleri pozitif anlamda değişmiş. Çünkü acayip bir teklif yapılmış. Söylenen rakam inanılmaz. İnanamadım yani o yüzden söylemiyorum. O taraftan duyduğumuz o. Futbol anlayışı açısından Löw'ün hayal kırıklığı olabileceğini düşünüyorum. İsimden bende heyecanlanıyorum" dedi.

"LÖW, ZICO'DAN DAHA İYİ"

Alman teknik direktörün ilk Fenerbahçe döneminde oynattığı futbol için "Benim seyrettiğimin en iyisi.. 'Zico mu Löw mü?' diye sorsan Löw diyebilirim" ifadesini kullanan yorumcu konuşmasına şöyle devam etti: "İnanılmaz pozitif bir futbol vardı. Tribünde Fenerbahçe taraftarı keyiften ölüyordu. Ama bunda yıl 1998'di. Peki bugün öyle mi? Löw şu anda maksimumda mı?"

"GÖNLÜ YOK"

Löw konusunda gidip geldiğini belirten Mehmet Demirkol, "Daha hiç bir şey olmadan bu kadar negatif olmak niye kadar doğru bilmiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Gönülsüz bu adam. En önemlisi bu. Heyecanla gelmesi lazım" diye konuştu.

