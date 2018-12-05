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Son Dakika! Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Son Dakika! Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda, Gezi eylemlerinin organizasyonun Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros ile ilişkili kuruluşlar olduğu vurgulandı.

Savcılığın yakalama talebinde Alabora’nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Ivan Maroviç ile yaptığı görüşmeler delil olarak dosyaya koyuldu.

SIRP MAROVİÇ İLE GÖRÜŞME

Savcılık yazısında Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, Handan Meltem Arıkan ve Metin Osasogie Edomvvonyi’nin 18-21 Haziran 2012’de İstanbul’da, 7-15 Temmuz 2012’de ise Mısır’da Ivan Maroviç ile görüştükleri ifade edildi.

GEZİ 2011 YILINDA PLANLANDI

Gezi Parkı eylemlerinin 2011’den beri planlandığı savunularak buna delil olarak ise Alabora’nın 2011’de çektiği videolarda “Ayaklan İstanbul” ibarelerinin bulunması gösterildi.

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Mehmet Ali Alabora tutuklama kararı Gezi Parkı

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