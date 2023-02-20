Son dakika: Merak edilen isimlerdendi! Volkan Demirel, Hatay depremi sonrasında paylaştı: "Ben iyiyim"

Son dakika haberleri: Merkez üssü Hatay olan 6.4 ve 5.8'lik iki büyük depremin ardından birçok binada yıkım gerçekleşti ve enkaz altında kalan vatandaşların bulunduğu kaydedildi. Deprem esnasında şehirde bulunan ve yardım çalışmalarına devam eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de son durumu merak edildi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Volkan Demirel, iyi olduğunu ifade etti ve insanları uyardı.

Demirel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun"

Genç teknik adamın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Instagram hesabından açtığı canlı yayında gözyaşlarıyla yardım istemişti.





